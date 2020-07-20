Воронежская художница восстановила разрушенную во время капремонта мозаику с музыкантом Дэвидом Боуи.

20 Июль 2020 2020-07-20T18:17:47+03:00

Остается только вопрос: на каком доме в Воронеже или где-то еще появится столь необычный портрет?

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Воронежская художница Татьяна Федечкина 20 июля рассказала, что ей удалось восстановить стеклянную мозаику с изображением британского музыканта Дэвида Боуи. Девушка в соавторстве со своим другом, музыкантом Павлом, собрала мозаику в мастерской на сетке и в начале лета 2019 года прикрепили ее на один из домов. Но вскоре после того, как работа была завершена, выяснилось, что в доме грядет капитальный ремонт. И он не пощадил изящную работу...

- Дэвид Боуи жив! Реставрация была долгой и сложной, но теперь он даже красивей , чем раньше. собран из кусочков дома на Театральной , теперь с историей , - написала Татьяна Федечкина.

Девушка ранее обращалась в администрацию с просьбой сохранить мозаику. Ей даже пообещали, что оставят ее на фасаде. Первоначально рабочие даже выполнили специальную рамку вокруг портрета, но вскоре выяснилось, что на месте мозаики когда-то был второй, парадный, вход в подъезд дома, и жильцы пожелали его вернуть. Татьяна поспешила на Театральную, но застала уже только обломки разноцветных стекол на тротуаре…

Остается только вопрос: на каком доме в Воронеже или где-то еще появится столь необычный портрет?

ИСТОЧНИК KP.RU