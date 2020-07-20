2020-07-20T18:06:23+03:00
Происшествия

В Воронеже сельчанка ударила ножом мужчину, ругавшего ее во время приготовления обеда

Ранение оказалось тяжелым
Юрий КОЗЛОВ
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В субботу, 18 июля, разговор на кухне закончился кровавой драмой.

38-летняя женщина, прописанная в поселке Абрамовка Таловского района, готовила обед своему 28-летнему сожителю. «Конфетно-букетный» период в их отношениях давно был закончен, и мужчина стал ругать свою вторую половину. Будучи пьяным, он не учел, что дама его сердца была особой вспыльчивой, и нож у нее был под рукой. Женщина, разобидевшись, схватила холодное оружие и всадила опостылевшему гражданскому мужу в живот.

Соседи вызвали скорую. Мужчину госпитализировали, ранение оказалось тяжелым. Женщину задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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