В Воронеже вернули еще один фирменный поезд, едущий в Москву

Теперь из Воронежа в Москву можно уехать еще на одном фирменном поезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вернули еще один фирменный поезд – скорый № 25/26, курсирующий из Воронежа в Москву, отмененный из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в АО «ФПК», дочерней структуре «РЖД». С 23 июля он, как и раньше, будет ездить в столицу все дни, кроме субботы, а обратно – всю неделю, кроме воскресенья.

Кроме того, вернули фирменный поезд Нижний Новгород — Адлер, проходящий через Воронеж. Он будет ездить ежедневно с 1 августа. В это день будет первый рейс поезда после паузы из Нижнего Новгорода, с 3 августа на нем можно будет уехать из Адлера.

Напомним, с 10 июля снова ездит двухэтажный фирменный поезд № 737/738 «Воронеж – Москва». А такой же состав с другим номером - №739/740 – вернули еще раньше - 27 июня.