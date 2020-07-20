«КП-Воронеж» наградила победителей фотоконкурса «Мартовские котики»

20 Июль 2020 2020-07-20T18:05:15+03:00

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Воронежская «Комсомолка» наградила победителей фотоконкурса «Мартовские котики». В течение первого весеннего месяца на сайте kp.ru шло голосование за самого очаровательного домашнего питомца. В итоге первое место заняла София Кэтвилл, вторым стал - Мартовский кот. Из-за пандемии коронавируса и соблюдения мер безопасности мы были вынуждены перенести награждение победителей, поэтому свои призы они получили только в июле.

Участники получили много полезных призов для своих животных.Фото: Ирина Евстегнеева

Генеральный спонсор конкурса ООО «Здоровье животных» вручил хозяйке кошки Софии сертификат номиналом 2500 рублей на услуги в своей ветеринарной клиники, АО «Валта Пет Продактст» большой пакет с вкусными и натуральными кормами и лакомствами «Мнямс». Кошачьи деликатесы достались и животному, занявшему второе место.

Момент награждения.Фото: Ирина Евстегнеева

ООО «Фенко» вручило победителям по подарочному сертификату (1000 рублей) на посещение ресторана «Дворик». С сегодняшнего дня в регионе открываются кафе и рестораны, так что участники в полной мере смогут воспользоваться призами.

София Кэтвилл - на руках у хозяйки.Фото: Ирина Евстегнеева

Кроме того, участники, занявшим первое и второе место, получили от «КП - Воронеж» по книге нашего легендарного журналиста Василия Пескова и несколько книг из коллекции «Великие художники».

ИСТОЧНИК KP.RU