2020-07-20T18:05:15+03:00
Общество

«КП-Воронеж» наградила победителей фотоконкурса «Мартовские котики»

Из-за пандемии коронавируса вручение призов пришлось перенести
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Представитель сети ветеринарных клиник «Здоровье животных» и победители.Представитель сети ветеринарных клиник «Здоровье животных» и победители.Фото: Ирина Евстегнеева
Изменить размер текста:

Воронежская «Комсомолка» наградила победителей фотоконкурса «Мартовские котики». В течение первого весеннего месяца на сайте kp.ru шло голосование за самого очаровательного домашнего питомца. В итоге первое место заняла София Кэтвилл, вторым стал - Мартовский кот. Из-за пандемии коронавируса и соблюдения мер безопасности мы были вынуждены перенести награждение победителей, поэтому свои призы они получили только в июле.

Участники получили много полезных призов для своих животных. Фото: Ирина Евстегнеева

Участники получили много полезных призов для своих животных.Фото: Ирина Евстегнеева

Генеральный спонсор конкурса ООО «Здоровье животных» вручил хозяйке кошки Софии сертификат номиналом 2500 рублей на услуги в своей ветеринарной клиники, АО «Валта Пет Продактст» большой пакет с вкусными и натуральными кормами и лакомствами «Мнямс». Кошачьи деликатесы достались и животному, занявшему второе место.

Момент награждения. Фото: Ирина Евстегнеева

Момент награждения.Фото: Ирина Евстегнеева

ООО «Фенко» вручило победителям по подарочному сертификату (1000 рублей) на посещение ресторана «Дворик». С сегодняшнего дня в регионе открываются кафе и рестораны, так что участники в полной мере смогут воспользоваться призами.

София Кэтвилл - на руках у хозяйки. Фото: Ирина Евстегнеева

София Кэтвилл - на руках у хозяйки.Фото: Ирина Евстегнеева

Кроме того, участники, занявшим первое и второе место, получили от «КП - Воронеж» по книге нашего легендарного журналиста Василия Пескова и несколько книг из коллекции «Великие художники».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сельчанка ударила ножом мужчину, ругавшего ее во время приготовления обеда
Житель Воронежской области украл ульи, чтобы начать свой бизнес
В Воронеже вернули еще один фирменный поезд, едущий в Москву
«КП-Воронеж» наградила победителей фотоконкурса «Мартовские котики»
В Воронежской области еще в двух больницах убрали места для пациентов с коронавирусом
В июне воронежцы стали гораздо чаще болеть ОРВИ
В Воронеже поймали мошенницу, отобравшую у пожилой женщины 100 тысяч рублей
С воронежцев через суд взыскали 21,6 млн рублей долга за капремонт
Из Воронежа в Сочи начнут летать регулярные авиарейсы
Воронежец обиделся на бросивших его друзей и разбил случайный автомобиль
За путешествие собачьего плота по Воронежскому водохранилищу владельцу приюта грозит штраф
В Воронеже попали на видео издевательства двух парней и девушки над маленьким мальчиком
В Пенсионном фонде рассказали, почему воронежцам не стоит рассчитывать на перерасчет пенсий за советский стаж
На реках Воронежской области объявили «охоту» на пьяных судоводителей
Автор Большой Воронежской экотропы осудил установку забора в поселке Рыбачий
В Воронеже инспекторы экстренно доставили в больницу девочку, практически оторвавшую фалангу пальца
В райцентре Воронежской области появится «Перламутровое озеро»
В Воронеже спасли пациента с редкой патологией сердца, которая встречается у одного человека из полумиллиона
В Воронеже иномарка сорвалась с 20-метрового обрыва
В Воронеже у торгового центра одним ударом мужчине пробили череп
В Воронеже ночью искали потерявшуюся при загадочных обстоятельствах 3-летнюю девочку
В Воронеже строители дороги нашли шесть древних могил