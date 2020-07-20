2020-07-20T17:15:06+03:00
Общество

С воронежцев через суд взыскали 21,6 млн рублей долга за капремонт

Впрочем, еще осталось не мало непогашенных счетов
Олег ИВАНОВ
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С особым вниманием следят за владельцами квартир, где уже прошел капремонт.С особым вниманием следят за владельцами квартир, где уже прошел капремонт.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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За 6 месяцев 2020 года Фонд капремонта многоквартирных домов подал более 2,9 тысяч исков в о взыскании с воронежцев задолженности по взносам. Речь идет о сумме свыше 65 млн рублей. С особым вниманием следят за владельцами квартир, где уже прошел капремонт.

Через суд уже удалось добиться, чтобы собственники квартир и нежилых помещений выплатили 21,6 млн рублей из этого общего долга.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ заявления о взыскании задолженностей по взносам на капремонт, если она не превышает 500 тысяч рублей, рассматриваются мировыми судьями в упрощенном порядке – без вызова сторон. На основании исполнительного листа пристав списывает со счета должника сумму долга и госпошлину. Впрочем, могут забрать и имущество.

Впрочем, за проведением капремонта тоже нужно усиленно следить. Например, прокуратура Советского района недавно выявила грубые нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирного дома №53 по улице Карла Либкнехта. Обнаружилось, что обработка деревянных конструкций чердака не обеспечивает должную защиту от пожара: все 12 образцов спила не выдержали испытаний и прогорели насквозь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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