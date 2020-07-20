2020-07-20T16:15:46+03:00
Общество

За путешествие собачьего плота по Воронежскому водохранилищу владельцу приюта грозит штраф

Перед выходом в "море" плавсредство долдно поройти испытания и получить разрешение ГИМС
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Теперь собачий акватур под вопросомТеперь собачий акватур под вопросомФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Изменить размер текста:

Несколько дней назад владелец частного приюта для бездомных собак «Дора» Юрий Шамарин заявил об идее строительства большого плота для речных прогулок своих питомцев по акватории водохранилища. Шамарин рассказал, что намерен взять в путешествие до сотни собак, чтобы они получили свежие впечатления и погуляли на безлюдных берегах водоема. Судя по сообщениям в интернете, строительство плота в самом разгаре и его спуск на воду планировался уже в ближайшее время. Но этим планам помешали инспекторы ГИМС, куда «Комсомолка» направила запрос о разъяснении законности такого «мероприятия».

- Официальная позиция МЧС России такова, что при габаритах судна, которые строители заявляют в СМИ, сооружение для хождения по воде должно быть официально зарегистрировано, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - А перед этим плот должен пройти испытания на мореходные качества (как и любое самодельное плавстредство больших габаритов.)

В противном случае путешествие грозит «плотовладельцу» наказанием в виде штрафа в 20 тысяч рублей. О чем Юрию Шамарину и рассказали инспекторы ГИМС, на днях посетившие приют «Дора».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Воронежа в Сочи начнут летать регулярные авиарейсы
Воронежец обиделся на бросивших его друзей и разбил случайный автомобиль
За путешествие собачьего плота по Воронежскому водохранилищу владельцу приюта грозит штраф
В Воронеже попали на видео издевательства двух парней и девушки над маленьким мальчиком
В Пенсионном фонде рассказали, почему воронежцам не стоит рассчитывать на перерасчет пенсий за советский стаж
На реках Воронежской области объявили «охоту» на пьяных судоводителей
Автор Большой Воронежской экотропы осудил установку забора в поселке Рыбачий
В Воронеже инспекторы экстренно доставили в больницу девочку, практически оторвавшую фалангу пальца
В райцентре Воронежской области появится «Перламутровое озеро»
В Воронеже спасли пациента с редкой патологией сердца, которая встречается у одного человека из полумиллиона
В Воронеже иномарка сорвалась с 20-метрового обрыва
В Воронеже у торгового центра одним ударом мужчине пробили череп
В Воронеже ночью искали потерявшуюся при загадочных обстоятельствах 3-летнюю девочку
В Воронеже строители дороги нашли шесть древних могил