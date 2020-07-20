За путешествие собачьего плота по Воронежскому водохранилищу владельцу приюта грозит штраф

20 Июль 2020 2020-07-20T16:15:46+03:00

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Несколько дней назад владелец частного приюта для бездомных собак «Дора» Юрий Шамарин заявил об идее строительства большого плота для речных прогулок своих питомцев по акватории водохранилища. Шамарин рассказал, что намерен взять в путешествие до сотни собак, чтобы они получили свежие впечатления и погуляли на безлюдных берегах водоема. Судя по сообщениям в интернете, строительство плота в самом разгаре и его спуск на воду планировался уже в ближайшее время. Но этим планам помешали инспекторы ГИМС, куда «Комсомолка» направила запрос о разъяснении законности такого «мероприятия».

- Официальная позиция МЧС России такова, что при габаритах судна, которые строители заявляют в СМИ, сооружение для хождения по воде должно быть официально зарегистрировано, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - А перед этим плот должен пройти испытания на мореходные качества (как и любое самодельное плавстредство больших габаритов.)

В противном случае путешествие грозит «плотовладельцу» наказанием в виде штрафа в 20 тысяч рублей. О чем Юрию Шамарину и рассказали инспекторы ГИМС, на днях посетившие приют «Дора».

ИСТОЧНИК KP.RU