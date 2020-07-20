На реках Воронежской области объявили «охоту» на пьяных судоводителей

20 Июль 2020 2020-07-20T15:13:08+03:00

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В Воронежской области стартовали рейды по выявлению пьяных водителей судов. В последнее время на водоемах региона участились ЧП с участием водного транспорта. Нередко за рулем судна в этих случаях оказываются нетрезвые водители. Рейды проводят совместно сотрудники ГИМС МЧС России и Росгвардии.

- При подозрении на употребление спиртных напитков освидетельствование сотрудники ОМОН проводят прямо на воде - все сертифицированное оборудование в наличии, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Рейды будут продолжаться все лето, заверили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU