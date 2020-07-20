2020-07-20T15:13:08+03:00
Общество

На реках Воронежской области объявили «охоту» на пьяных судоводителей

Акция продлится до конца лета
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областиФото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
Изменить размер текста:

В Воронежской области стартовали рейды по выявлению пьяных водителей судов. В последнее время на водоемах региона участились ЧП с участием водного транспорта. Нередко за рулем судна в этих случаях оказываются нетрезвые водители. Рейды проводят совместно сотрудники ГИМС МЧС России и Росгвардии.

- При подозрении на употребление спиртных напитков освидетельствование сотрудники ОМОН проводят прямо на воде - все сертифицированное оборудование в наличии, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Рейды будут продолжаться все лето, заверили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Воронежа в Сочи начнут летать регулярные авиарейсы
Воронежец обиделся на бросивших его друзей и разбил случайный автомобиль
За путешествие собачьего плота по Воронежскому водохранилищу владельцу приюта грозит штраф
В Воронеже попали на видео издевательства двух парней и девушки над маленьким мальчиком
В Пенсионном фонде рассказали, почему воронежцам не стоит рассчитывать на перерасчет пенсий за советский стаж
На реках Воронежской области объявили «охоту» на пьяных судоводителей
Автор Большой Воронежской экотропы осудил установку забора в поселке Рыбачий
В Воронеже инспекторы экстренно доставили в больницу девочку, практически оторвавшую фалангу пальца
В райцентре Воронежской области появится «Перламутровое озеро»
В Воронеже спасли пациента с редкой патологией сердца, которая встречается у одного человека из полумиллиона
В Воронеже иномарка сорвалась с 20-метрового обрыва
В Воронеже у торгового центра одним ударом мужчине пробили череп
В Воронеже ночью искали потерявшуюся при загадочных обстоятельствах 3-летнюю девочку
В Воронеже строители дороги нашли шесть древних могил