2020-07-20T14:40:44+03:00
Общество

В Воронеже инспекторы экстренно доставили в больницу девочку, практически оторвавшую фалангу пальца

Ребенок неудачно упал с велосипеда
Олег ИВАНОВ
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Инспекторов наградилиИнспекторов наградилиФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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Главный госавтоинспектор региона полковник полиции Евгений Шаталов вручил благодарности инспекторам, которые 9 июля помогли доставить в детскую областную больницу годовалую девочку с серьезной травмой руки.

В тот день, примерно в 19:00, к инспекторам на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе, подъехал автомобиль «Хендай Санта Фе». Из иномарки выскочил взволнованный мужчина с просьбой помочь доставить ребенка в медучреждение.

Семья находилась на даче, когда дочь зацепилась за цепь и звездочку велосипеда пальцем руки и упала вместе со своим транспортом. К сожалению, ребенок получил серьезную травму. Она практически оторвала фалангу пальца. Как на зло на дорогах в то время были заторы и самостоятельно быстро доехать водитель никак не мог.

Старший лейтенант полиции Евгений Лямзин тут принял решение на патрульном автомобиле доставить мать и пострадавшего ребенка в медучреждение. Лейтенанты полиции Артем Некрасов, Дмитрий Ситников и Алексей Куманикин в экстренном порядке выполнили поручение.

- Девочке была экстренно проведена операция, и палец удалось сохранить. Инспекторы уже успели побывать в медучреждении еще раз, но для того, чтобы вручить подарки малышке и поблагодарить медиков за их труд, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Заведующий травматологическим отделением ОДКБ № 2 Дмитрий Кононов, который проводил операцию, рассказал, что превышение интервала в 1,5 часа могло бы привести к тяжелым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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