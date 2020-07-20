В Воронеже иномарка сорвалась с 20-метрового обрыва

20 Июль 2020 2020-07-20T12:58:26+03:00

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В Воронеже иномарка сорвалась с обрыва и пролетела вниз около 20 метров. Как сообщили в пресс-службе городской службы спасения, звонок о ЧП поступил им накануне в 16.55. Оказалось, что у родника в поселке Рыбачий «Ниссан» сдавал задом и слетел со склона.

Пострадал 20-летний парень. Спасатели извлекли его из машины и с помощью носилок и верхней страховки подняли наверх. Молодого человека передали медикам. Вопрос же с автомобилем придется решать самому владельцу.

В этот же день в селе Нелжа Рамонского района «Киа Спектра» свалилась в реку Воронеж. При подъеме машины из воды на заднем сиденье специалисты нашли тело 36-летнего местного жителя без следов насильственной смерти. Правоохранители начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU