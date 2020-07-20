2020-07-20T12:17:44+03:00
Общество

В Воронеже строители дороги нашли шесть древних могил

Предположительно, захоронения относятся к бронзовому веки (1-2 тысячи лет до нашей эры)
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Вот что нашли недалеко от остановки "Междуреченская" в Шилово.Вот что нашли недалеко от остановки "Междуреченская" в Шилово.Фото: Дмитрий Ковалев.
Изменить размер текста:

В микрорайоне Шилово рядом с остановкой «Междуреченская» обнаружили шесть останков людей. Их нашли во время строительства дороги.

Обнаруженные скелеты предстоит изучить. Пока есть два предположения. Согласно одному из них, останки датируются бронзовым веком – а это 1-2 тысячи лет до нашей эры. По другому – это все, что осталось от немецких танкистов, захороненных в ходе войны.

Однако у обоих версий есть уязвимые места. У древней – то, что останки нашли слишком близко от поверхности земли и то, что при них не оказалось ни украшений, ни вещей, которые в древности клали в могилы вместе с покойниками. У более «современной» - то, что рядом с «танкистами» не нашли ни останков одежды, ни оружия.

Пока специалисты разбираются в возрасте находок, местные жители волнуются, не скажется ли это на строительстве дороги. Напомним, расширить участок в 2,4 километров от улицы Теплоэнергетиков до съезда с Острогожской к плотине планировали к маю 2021 года. Но из-за возможных археологических раскопок работы теоретически могут приостановить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже спасли пациента с редкой патологией сердца, которая встречается у одного человека из полумиллиона
В Воронеже иномарка сорвалась с 20-метрового обрыва
В Воронеже у торгового центра одним ударом мужчине пробили череп
В Воронеже ночью искали потерявшуюся при загадочных обстоятельствах 3-летнюю девочку
В Воронеже строители дороги нашли шесть древних могил
Садоводы и огородники в Воронежской области смогут рассчитывать на региональную господдержку
Воронежец продавала автозапчасти и угодил в стандартную схему мошенников
На новом платном участке трассы «Дон» в Воронежской области «Киа Рио» угодила под фуру
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Умер лучший бомбардир воронежского «Факела»
В Воронеже продавали табак для кальяна неизвестного происхождения
Из реки Воронеж подняли автомобиль «Киа» с телом человека внутри
В центре Воронежа азербайджанцы защищали свою страну автопробегом
Сервис Сбербанка «Безопасный бизнес» поможет предупредить риск блокировки
В Воронежской области проходит масштабное исследование спортивной отрасли
В Воронежской области 20 июля заражение коронавирусом выявили еще у 103 человек
Ночью в Воронеже из горящей квартиры в многоэтажке на Лизюкова спасли трех человек
В Воронеже на сайте объявлений продают НЛО
Воронежская детская студия номинирована на премию "Звезда театрала"
Воронеж присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
Воронежские полицейские за три дня поймали 55 пешеходов, переходящих дорогу не по "зебре"
Воронежский музей имени Крамского открывается с 22 июля
Дворец Ольденбургских под Воронежем открылся после «коронавирусных» ограничений
В Воронежской области дачного вора помогла вычислить его машина
Воронежский ветеран отметил 104-летие