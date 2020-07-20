В Воронеже строители дороги нашли шесть древних могил

20 Июль 2020 2020-07-20T12:17:44+03:00

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В микрорайоне Шилово рядом с остановкой «Междуреченская» обнаружили шесть останков людей. Их нашли во время строительства дороги.

Обнаруженные скелеты предстоит изучить. Пока есть два предположения. Согласно одному из них, останки датируются бронзовым веком – а это 1-2 тысячи лет до нашей эры. По другому – это все, что осталось от немецких танкистов, захороненных в ходе войны.

Однако у обоих версий есть уязвимые места. У древней – то, что останки нашли слишком близко от поверхности земли и то, что при них не оказалось ни украшений, ни вещей, которые в древности клали в могилы вместе с покойниками. У более «современной» - то, что рядом с «танкистами» не нашли ни останков одежды, ни оружия.

Пока специалисты разбираются в возрасте находок, местные жители волнуются, не скажется ли это на строительстве дороги. Напомним, расширить участок в 2,4 километров от улицы Теплоэнергетиков до съезда с Острогожской к плотине планировали к маю 2021 года. Но из-за возможных археологических раскопок работы теоретически могут приостановить.

ИСТОЧНИК KP.RU