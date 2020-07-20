2020-07-20T10:58:47+03:00
Общество

Умер лучший бомбардир воронежского «Факела»

Владимиру Проскурину было 75 лет
Юрий КОЗЛОВ
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Имя Владимира Проскурина навсегда останется в истории воронежского футбола.Имя Владимира Проскурина навсегда останется в истории воронежского футбола.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Ушел из жизни легендарный игрок и тренер воронежского «Факела» Владимир Проскурин. В последнее время он тяжело болел, в частности, были проблемы с ногами.

Владимир Проскурин родился в Воронеже 24 января 1945 года. Начал играть в футбол на профессиональном уровне (хотя тогда такая терминология была не принята) в городском клубе «Энергия» в 1963 году. В 1964-м перешел в воронежский «Труд», где до 1968 года провел 146 матчей и забил в них 62 мяча.

Талантливого бомбардира заметили на самом высшем уровне. Два года он провел в ростовском «СКА», в 41 игре забил 22 гола. А потом Проскурин перешел в московский «Спартак». И там не затерялся – семь матчей, четыре забитых мяча. Но все же вернулся в Воронеж.

С 1971 по 1978 годы Владимир Проскурин провел за «Труд», потом переименованный в «Факел», еще 239 матчей и забил в них 120 мячей. Всего на его счету 182 гола. Больше (и столько же) в истории «Труда» - «Факела» никто не забивал.

Владимир Проскурин получил звание мастера спорта СССР. В 1969 и 1970 годах выступал за олимпийскую сборную Советского Союза.

В начале 80-х Проскурин был тренером, а потом старшим тренером воронежского «Факела», а затем «Стрелы». С 2012 по 2017 годы руководил Воронежской областной федерации футбола. С 2018 года – советник президента Союза федераций футбола «Центр».

«Комсомольская правда-Воронеж» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Проскурина.

В последние годы Владимир Григорьевич тяжело болел. Фото: с сайта ФК "Факел"

В последние годы Владимир Григорьевич тяжело болел.Фото: с сайта ФК "Факел"

ИСТОЧНИК KP.RU

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