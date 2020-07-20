В Воронеже продавали табак для кальяна неизвестного происхождения

20 Июль 2020 2020-07-20T10:45:07+03:00

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В Воронеже обнаружили точку по продаже табака для кальяна без акцизных марок и без маркировки «ЕАС». Это нарушение технического регламента Таможенного союза. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Все началось с проверки индивидуального предпринимателя Аль Рифан Омара. Он работает в здании на улице Переверткина. Табак для кальяна продавали в параллепипедных пачках и в металлических банках.

- Вся необходимая документация о происхождении табачной продукции отсутствовала. Товар был изъят, - прокомментировали в Роспотребнадзоре. - Составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ. Материалы направлены в мировой суд Воронежа.

В итоге мировой суд Железнодорожного района решио оштрафовать предпринмиателя и конфисковать 10,12 кг табачной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU