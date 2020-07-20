Из реки Воронеж подняли автомобиль «Киа» с телом человека внутри

20 Июль 2020 2020-07-20T10:22:51+03:00

Так как видимых следов насильственной смерти нет, вероятно, мужчина утонул

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В селе Нелжа Рамонского района, в 800 метрах от дома №3 по улице Свободы, автомобиль «Киа Спектра» свалился в акваторию реки Воронеж. ЧП случилось 19 июля примерно в 5.00.

- При подъеме машины из водоема на заднем сиденье обнаружено тело 36-летнего местного жителя без видимых следов насильственной смерти. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 77 ДТП, из них в областном центре – 53, на федеральных трассах - 5, в районах области – 19. В 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU