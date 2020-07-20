2020-07-20T10:25:45+03:00
Общество

В центре Воронежа азербайджанцы защищали свою страну автопробегом

Они проехались по улицам Кольцовской и Плехановской и площади Ленина, высовываясь из машин и размахивая национальными флагами [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Участники автопробега высовывались из машин и размахивали флагами Азербайджана.Участники автопробега высовывались из машин и размахивали флагами Азербайджана.Фото: кадр с видео
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Вечером 19 июля прохожие, гуляющие в центре Воронежа, были озадачены колонной из по крайней мере десяти машин. Из окон машин высовывались люди и размахивали флагами Азербайджана и выкрикивали название этой страны, звучала национальная музыка. При этом автомобили двигались с низкой скоростью и создавали помехи движению.

В соцсетях выложили видео этого автопробега. Там выдвигались две основных версии о том, что это было. Первая – так отмечали свадьбу. Только вот машины не были украшены соответствующим образом, да и участники этого действа были одеты не парадно. Вторая версия выглядит более правдоподобно. Дело в том, что на границе Армении и Азербайджана полыхает вооруженный конфликт, который может перерасти в войну. Есть жертвы. У азербайджанцев погиб генерал-майор и 10 военнослужащих, у армян – четверо солдат.

В региональном ГУ МВД по поводу автопробега дали такой комментарий:

- Организована проверка, на данный момент в действиях водителей усматривается нарушение правил перевозки пассажиров и другие действия, негативно влияющие на безопасность дорожного движения

Напомним, что в Воронеже есть мощная армянская диаспора. Однако широкомасштабных публичных акций с ее стороны припомнить трудно.

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Колонна машин на Кольцовской 19.07.2020, Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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