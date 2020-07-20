Ночью в Воронеже из горящей квартиры в многоэтажке на Лизюкова спасли трех человек
К счастью, пострадавших нет
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Ночью 20 июля случился пожар в трехкомнатной квартире в доме №3 по улице Лизюкова. Местные жители сообщили спасателям о происшествии в 1.31. На место ЧП тут же выехали четыре пожарные машины из близлежащих частей.
В многоэтажке оказалась объята огне кухня площадью 6 кв. м. Спасатели вывели из квартиры трех человек. По оперативной информации от ГУ МЧС по Воронежской области, пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован в 01:46. С огнем боролись 14 человек. Причина возгорания уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU