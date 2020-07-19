19 Июль 2020 2020-07-19T22:05:01+03:00

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2 августа Воронеж присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег», который одновременно стартует в 85 регионах России.

Воронежцы стартуют с Адмиралтейки. Есть несколько дистанций.

1520 метров - благотворительная дистанция, средства от участия в которой, будут переданы в благотворительный фонд «Линия жизни». Подходит для участников всех возрастов и уровня подготовки, в том числе и для детей с 6 лет.

5 км - дистанция для тех, кто начинает знакомиться с бегом. Возрастное ограничение для участия - с 16 лет.

10 км - для тех, кто привык поддерживать себя в форме круглый год! Подходит для участников с 18 лет.

21 км - дистанция для профи, влюбленных в бег и уверенных в своих силах! Возрастное ограничение для участия - с 18 лет.

Каждый участник ЗаБега 2 августа получит стартовый пакет, в который входит фирменная футболка, стартовый номер и чип хронометража, медаль финишера.

Полумарафон стартует в 9.00.

Полумарафон «ЗаБег» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году уже 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт будет дан во всех субъектах Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU