Воронеж присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
2 августа Воронеж присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег», который одновременно стартует в 85 регионах России.
Воронежцы стартуют с Адмиралтейки. Есть несколько дистанций.
1520 метров - благотворительная дистанция, средства от участия в которой, будут переданы в благотворительный фонд «Линия жизни». Подходит для участников всех возрастов и уровня подготовки, в том числе и для детей с 6 лет.
5 км - дистанция для тех, кто начинает знакомиться с бегом. Возрастное ограничение для участия - с 16 лет.
10 км - для тех, кто привык поддерживать себя в форме круглый год! Подходит для участников с 18 лет.
21 км - дистанция для профи, влюбленных в бег и уверенных в своих силах! Возрастное ограничение для участия - с 18 лет.
Каждый участник ЗаБега 2 августа получит стартовый пакет, в который входит фирменная футболка, стартовый номер и чип хронометража, медаль финишера.
Полумарафон стартует в 9.00.
Полумарафон «ЗаБег» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году уже 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт будет дан во всех субъектах Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU