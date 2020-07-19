Воронежский музей имени Крамского открывается с 22 июля

19 Июль 2020 2020-07-19T19:33:25+03:00

Пускают в масках по 10 человек на сеанс

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После ослабления в Воронежской области "коронавирусных" ограничений откроется для посетителей 22 июля художественный музей имени Крамского.

Пока культурное учреждение будет работать по временным правилам.

Посетить музей можно только в рамках экскурсии - ее длительность 60 минут, за час группа пройдет по всей экспозиции музея и посетит временную выставку «Летние пейзажи».

В течение дня экскурсии будут проводиться только несколько раз. Расписание сеансов: среда, пятница, суббота, воскресенье - 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. Четверг - 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. Понедельник, вторник - выходные дни.

На экскурсию пускают только по предварительной записи (тел. 255-50-81).

За сеанс в музей пустят не более 10 человек, в масках и перчатках!

ИСТОЧНИК KP.RU