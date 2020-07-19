2020-07-19T18:39:21+03:00
Звезды

Дворец Ольденбургских под Воронежем открылся после «коронавирусных» ограничений

На экскурсии пускают посетителей в масках и меряют им температуру
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Рамони после отмены «коронавирусных» ограничений открылся для посещений Дворец Ольденбургских. Тем не менее, действуют некоторые правила, связанные с общей безопасностью.

На экскурсии пускают по предварительной записи, группами по 5 человек, в масках. На входе посетителям измеряют температуру.

Посещение и экскурсии проводят по графику.

Верхний парк открыт с 9.00 до 18.00 ежедневно (кроме понедельника и вторника), по четвергам с 11.00 до 20.00.

Сеансы посещения:

с 9.00 до 10.30 самостоятельный осмотр (кроме четверга); с 11.00 до 11.45 экскурсия по парку; с 12.00 до 13.30 самостоятельный осмотр; с 14.00 до 15.30 самостоятельный осмотр; с 16.00 до 16.45 экскурсия по парку; с 17.00 до 18.00 самостоятельный осмотр; с 18.00 до 19.45 самостоятельный осмотр (четверг).

Внутренний двор и Грот открыт с 9.00 до 18.00 ежедневно (кроме понедельника и вторника), в четверг с 11.00 до 20.00.

Сеансы посещения:

с 10.00 до 10.45 экскурсия 45 минут (кроме четверга); с 11.00 до 11.45 самостоятельный осмотр 45 минут; с 12.00 до 12.45 экскурсия 45 минут; с 14.00 до 14.45 экскурсия 45 минут; с 15.00 до 15.45 экскурсия 45 минут; с 16.00 до 16.45 самостоятельный осмотр 45 минут; с 17.00 до 19.30 самостоятельный осмотр (четверг).

Сеансы посещения Свитского корпуса: с 12.00 до 12.45 экскурсия 45 минут; с 14.00 до 14.45 экскурсия 45 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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