В Воронежской области дачного вора помогла вычислить его машина

19 Июль 2020 2020-07-19T17:09:30+03:00

Жители приметили автомобиль, владелец которого не живет в поселке

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В Новоусманском районе задержали 22-летнего парня за кражу из дачного домика.

В 20 июня дачник в садовом товариществе «Усманка» обнаружил сломанный замок в своем сарае. Из него пропали электроинструменты и велосипед.

Жители товарищества сообщили правоохранителям о замеченном автомобиле ВАЗ-2107. Полицейские выяснили, что собственник транспортного средства, 22-летний житель совхоза Новоусманский, не имеет дачного участка. При обыске в его доме стражи порядка нашли похищенное имущество.

За кражу парню грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU