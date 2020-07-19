Аварию с тремя погибшими на трассе "Воронеж-Луганск" устроил водитель "Тойоты", выехав на встречку

19 Июль 2020 2020-07-19T15:43:32+03:00

Еще один человек попал в больницу

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Полицейские озвучили некоторые подробности аварии с тремя погибшими, которая произошла 18 июля днем в Острогожском районе. Напомним, в 11.35 на 116 километре автодороги «Воронеж-Луганск» столкнулись «Тойота» и «Шевроле».

- По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следовавший со стороны Луганск в направлении Воронежа, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Шевроле Авео», - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в ДТП погибли оба водителя, а также 50-летняя пассажирка «Шевроле». 39-летний пассажир «Тойоты» попал в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU