На рабочей неделе в Воронеж вернутся жара и дожди

19 Июль 2020 2020-07-19T15:08:50+03:00

Будет до 27-30 градусов тепла

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Настоящая летняя погода установится с 20 июля в Воронежской области. Будет в меру жарко, иногда синоптики прогнозируют дожди.

В понедельник, 20 июля, в Воронеже будет до 27 градусов тепла, по региону - до +30.

Во вторник, 21 июля, до +27, западный ветер принесет небольшие осадки.

В среду, 22 июля, дождь ожидается и ночью, и днем, вероятна гроза, температура воздуха - до плюс 25-26 градусов.

В четверг, 23 июля, ночью дождь продолжится, но днем осадков не ожидается, температура воздуха будет 22-24 градуса тепла.

В пятницу, 24 июля, до +23 и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU