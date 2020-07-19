На рабочей неделе в Воронеж вернутся жара и дожди
Будет до 27-30 градусов тепла
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Настоящая летняя погода установится с 20 июля в Воронежской области. Будет в меру жарко, иногда синоптики прогнозируют дожди.
В понедельник, 20 июля, в Воронеже будет до 27 градусов тепла, по региону - до +30.
Во вторник, 21 июля, до +27, западный ветер принесет небольшие осадки.
В среду, 22 июля, дождь ожидается и ночью, и днем, вероятна гроза, температура воздуха - до плюс 25-26 градусов.
В четверг, 23 июля, ночью дождь продолжится, но днем осадков не ожидается, температура воздуха будет 22-24 градуса тепла.
В пятницу, 24 июля, до +23 и без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU