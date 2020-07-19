В Воронеже девушка обокрала интим-магазин

19 Июль 2020 2020-07-19T14:06:44+03:00

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На днях на видео попала кража в интим-салоне. На видео, которое разошлось по воронежским пабликам, видно, как зашедшая в секс-шоп девушка, оглядевшись, сняла с манекена кепку, надела ее и вышла. В магазине кражу посчитали курьезной.

- Ограбление века! Украсть из магазина для взрослых... кепку! Хочется пожелать всем родителям: максимально уделять внимание своим детям и с детства объяснять что такое "хорошо", а что такое "плохо". Кто узнал - передавайте большой и пламенный привет! - написали представители магазина в сообществе "Мой и твой Воронеж".

В полицию заявления о краже в магазине не поступало.

Горожане посчитали это видео завуалированной рекламой интим-салона.

ИСТОЧНИК KP.RU