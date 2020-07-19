В Воронежской области уволенная помощница по хозяйству ограбила пенсионера

19 Июль 2020 2020-07-19T13:36:38+03:00

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18 июля в Репьевском районе ограбили 79-летнего пенсионера. 63-летняя помощница по хозяйству умыкнула его пенсию - 33 тысячи рублей. Момент, когда женщина похитила из кармана пиджака деньги, заметила 62-летняя знакомая пенсионера.

Подозреваемую задержали. Деньги она успела передать своей знакомой, которая выдала их полицейским.

Задержанная рассказала полицейским, что на протяжении длительного времени ухаживала за пенсионером, покупала продукты и помогала по хозяйству, но около месяца назад мужчина сообщил, что не нуждается в ее услугах, теперь ему будет помогать другая женщина. В качестве компенсации за свой труд подозреваемая решила похитить деньги в день, когда почтальон приносит пенсию.

За грабеж даме грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU