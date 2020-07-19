Под Воронежем "Нива Шевроле" насмерть сбила 17-летнего пешехода
Смертельная авария произошла в Новоусманском районе
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За 18 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 95 ДТП, 14 человек получили травмы, четверо погибли.
Около 21.30 в селе Рогачевка Новоусманского района 45-летний водитель автомобиля «Нива-Шевроле» сбил пешехода. 17-летний парень умер от полученных травм на месте аварии.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU