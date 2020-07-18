Оголодавшие грабители напали в Воронеже на продавца из-за кофе и колбасы

18 Июль 2020 2020-07-18T21:28:07+03:00

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16 июля примерно в 13.45 в один из сетевых магазинов на улице Грамши зашли двое мужчин. «Клиенты» выбрали колбасу и кофе, после чего мимо касс отправились к выходу. Платить они, конечно, не собирались. Продавец постаралась их остановить. Но в ответ сотрудницу толкнули и ударили. Общий ущерб составил около 2 500 рублей. Персоналу пришлось обращаться в полицию.

По записи с камер видеонаблюдения, на грабителей вскоре удалось выйти. Двух воронежцев 26 и 36 лет задержали на улице 45-ой Стрелковой дивизии. Часть продуктов мужчины успели съесть. В отделе они признали вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU