Мебельщик «забыл» о заказе воронежской пенсионерки на 400 тысяч рублей

18 Июль 2020 2020-07-18T19:54:06+03:00

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В феврале 60-летняя жительница Воронежа обратилась в фирму на улице Урицкого к мастеру по изготовлению мебели. Пенсионерке нужен был кухонный гарнитур. И она не поскупилась: сразу же оплатила 400 тысяч рублей за заказ своей мечты.

Вот только наступил июнь, а мечта так и осталось исключительно в виде набросков на бумаге. Мебель ей так и не изготовили, деньги тоже не вернули. Вот она и обратилась с заявлением в полицию.

Мастером был 34-летний воронежец. Его задержали в его же квартире многоэтажке на улице Генерала Лизюкова. В отделе он признал вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU