2020-07-18T19:57:18+03:00
Общество

Первенство России по гребле на байдарках и каноэ отменили в Воронеже из-за коронавируса

Соревнования перенесут в другие города или вовсе отменят
Олег ИВАНОВ
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Соревнования для спортсменов до 13 и до 17 лет и вовсе пришлось отменитьСоревнования для спортсменов до 13 и до 17 лет и вовсе пришлось отменитьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Первенство России по гребле на байдарках и каноэ, которое было запланировано в Воронеже с 2 по 8 августа 2020 года, перенесли в другие города России. Соответствующее решение 17 июля опубликовала Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ.

Оказалось, что департамент физической культуры и спорта Воронежской области отправил письмо в федерацию под подписью руководителя Владимира Кадурина с просьбой перенести соревнования из нашего региона. Объясняется это «ухудшением эпидемиологической ситуации распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В федерации отреагировали положительно на этот запрос и пояснили, что стремятся ограничить распространение коронавируса и обеспечить сохранность здоровья спортсменов, тренеров, должностных лиц, спортивных судей и зрителей.

Так, юниоры до 19 лет отправятся в Энгельс Саратовской области. Спортсмены до 24 лет покажут себя в Казани, Республика Татарстан. Более взрослые гребцы будут выявлять лучших в Москве. А вот соревнования для спортсменов до 13 и до 17 лет и вовсе пришлось отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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