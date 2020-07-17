В Воронеже запустят новые маршруты и скорректируют действующие

17 Июль 2020 2020-07-17T21:45:52+03:00

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Сегодня в городском управлении транспорта приняли ряд изменений по маршрутной сети города. Так, по данным мэрии, в маршруте №49М «Перинатальный центр – ст. Придача» исключат участок по улицам Владимира Невского и Хользунова. Теперь автобусы поедут с Бульвара Победы сразу по Антонова-Овсеенко.

В маршруте №77К «ВАСО – Петровский сквер» исключат заезд к ВАСО. С Вогрэсовского моста астобусы направятся напрямую на Ленинский проспект.

Кроме того, в городе появятся четыре новых маршрута: «Микрорайон Ласточкино (филиал поликлиники № 7) – Северо-Восточный район», «Митрофаньевский источник – ул, Ипподромная», «ул. Перхоровича – ул. Урывского» и «Микрорайон Подклетное – Северный жилой район (Бульвар Победы)».

Все нововведения должны пройти обязательные процедуры согласования, после чего их пустят в рейсы. О дате запуска в мэрии обещали сообщить дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU