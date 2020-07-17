2020-07-17T19:54:11+03:00
Происшествия

В Воронеже сгорела "шестерка"

Татьяна МИСТЮКОВА
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Огонь оставил на машине "незаживающие раны". Фото ГУ МЧС по Воронежской области.Огонь оставил на машине "незаживающие раны". Фото ГУ МЧС по Воронежской области.
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Сегодня в Коминтерновском районе Воронежа сгорел "ВАЗ-21063". Запылала "шестерка" на территории гаражно-строительного кооператива "Северный", на ул. Владимира Невского. Почти к шести часам вечера пожарные потушили возгорание. Огонь серьезно повредил железного коня - оставил зияющие "раны" на железе, испортил салон и панель.

А чуть раньше под Воронежем, в Рамонском районе спасатели уничтожили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны - 10-килограммовую авиационную бомбу и 82-миллиметровую минометную мину.

А еще в том же районе, в деревне Кривоборье они потушили горящий дом. Строение удалось отбить от огня, но теперь его владельцам придется перекрывать крышу, которая сгорела, и делать ремонт в двух комнатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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