2020-07-17T18:59:38+03:00
Общество

В Воронеже попасть в библиотеки можно будет только по предварительной записи

На входе всем измерят температуру и не пустят внутрь без маски
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Департамент культуры Воронежской области опубликовал правила посещения библиотек. Напомним, они открываются с понедельника. По данным департамента, начнут работать универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина. областная юношеская имени В.М. Кубанева, областная детская, областная специальная библиотека для слепых им. В. Г. Короленко. Но попасть в них так просто не получился.

- Приём читателей будет вестись по предварительной записи (телефоны отделов доступны на официальных сайтах). Также можно заранее заказать необходимую литературу по телефону. На входе всем посетителям измерят температуру и не пустят внутрь без масок. В читальных залах и других общественных пространствах можно будет обработать руки средствами дезинфекции. Мы настоятельно рекомендуем использовать личные авторучки для заполнения требований и контрольных листков, а также сообщать сотрудникам об окончании работы, чтобы они своевременно продезинфицировали ваше рабочее место, - отметили в департаменте.

Также там предупредили, что из-за строгих требований не все отделы библиотек будут доступны на первом этапе. Фонотеки, видеозалы, залы для научных работников и информационно-сервисные центры временно останутся закрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже запустят новые маршруты и скорректируют действующие
В Воронеже сгорела "шестерка"
В Воронеже попасть в библиотеки можно будет только по предварительной записи
На мусорном полигоне под Воронежем снова нашли грубые нарушения
Воронежец продал авто возлюбленной и, чтобы компенсировать вред, предложил ей чужое авто
В Воронеже тесты на коронавирус начали проводить на улице
На выходных в Воронеже будут ремонтировать восемь улиц
В Воронеже продлили срок ареста подростку, избившему старика, двух школьников и мужчину
В Воронеже на пешеходном переходе сбили маму с ребенком
Воронежцы, обвиняемые в убийстве профессора, отказались признать свою вину
На трассе под Воронежем гаишники спасли мужчину, у которого был анафилактический шок
В Воронеже доцента опорного вуза оштрафовали на 1,5 миллиона за взятки
В Воронежской области два товарища-рэкетира вымогали деньги у таксиста
В Воронеже и области ищут двух парней-ровесников, пропавших еще в июне
В Воронеже экс-ректор опорного вуза вернулся из тюремной больницы в СИЗО
В Воронеже водитель «Киа» сбил 5-летнего мальчика
В Воронеже водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах
В Воронеже наградили девушку, спасшую 10-летнего мальчика