В Воронеже попасть в библиотеки можно будет только по предварительной записи

17 Июль 2020 2020-07-17T18:59:38+03:00

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Департамент культуры Воронежской области опубликовал правила посещения библиотек. Напомним, они открываются с понедельника. По данным департамента, начнут работать универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина. областная юношеская имени В.М. Кубанева, областная детская, областная специальная библиотека для слепых им. В. Г. Короленко. Но попасть в них так просто не получился.

- Приём читателей будет вестись по предварительной записи (телефоны отделов доступны на официальных сайтах). Также можно заранее заказать необходимую литературу по телефону. На входе всем посетителям измерят температуру и не пустят внутрь без масок. В читальных залах и других общественных пространствах можно будет обработать руки средствами дезинфекции. Мы настоятельно рекомендуем использовать личные авторучки для заполнения требований и контрольных листков, а также сообщать сотрудникам об окончании работы, чтобы они своевременно продезинфицировали ваше рабочее место, - отметили в департаменте.

Также там предупредили, что из-за строгих требований не все отделы библиотек будут доступны на первом этапе. Фонотеки, видеозалы, залы для научных работников и информационно-сервисные центры временно останутся закрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU