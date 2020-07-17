На мусорном полигоне под Воронежем снова нашли грубые нарушения

17 Июль 2020 2020-07-17T18:42:08+03:00

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Злополучный полигон компании «ПОЭТРО-ПОЛИГОН» находится в 10 км севернее Новой Усмани. В 2010 году суд его уже закрывал на месяц за грубые нарушения экологического законодательства и санитарно-эпидемиологических требований. Затем в марте прошлого года компания снова получила взыскание за мусор вдоль федеральной трассы.

Теперь прокуратура области обнаружила массу проблем на площадке для хранения отходов:

- С 2018 года на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух не брались пробы по двум маркерным загрязняющим веществам. В ложе полигона находятся запрещенные к захоронению отходы. Расположенная по периметру полигона водоотводная канава, загрязнения из которой могут попасть в поверхностные воды, местами захламлена. В ложе полигона происходит тление отходов, задымление атмосферного воздуха. Нарушен закон по содержанию промышленных площадок, размещение отходов производства и потребления осуществлялось в неустановленных местах, в том числе на открытом незащищенном грунте в отсутствии водонепроницаемого твердого покрытия. Допущено совместное складирование отходов различных классов опасности, - перечислили в прокуратуре.

Также там обнаружили грубые нарушения требований и условий по сбору, транспортированию, размещению отходов. Исходя из всего этого прокуратура возбудила в отношении компании дела об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением требований в области охраны окружающей среды, сокрытием экологической информации, грубым нарушением предпринимательской деятельности. Кроме того, генеральный директор компании будет обязан устранить недочеты и наказать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU