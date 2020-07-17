Воронежец продал авто возлюбленной и, чтобы компенсировать вред, предложил ей чужое авто

17 Июль 2020 2020-07-17T18:13:06+03:00

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50-летний житель Воронежа провернул глупую и наивную аферу с продажей не принадлежащих ему автомобилей. На него дважды заявили в полицию. Вторым был представитель лизинговой компании, который рассказал, что воронежец взял у них в аренду автомобиль "Рено Каптюр", а затем хотел его продать.

В полиции выяснилось, что этот мужчина ранее привлекался за аналогичные преступления и что сейчас он находится под следствием. Цепочка по незаконной продаже авто началась с его сожительницы. Он попросил у нее на время автомобиль "Вольво V70 XC", а затем продал его по поддельным документам. Когда афера всплыла наружу, мужчина пообещал вернуть деньги, после чего пропал. Тогда женщина обратилась в полицию. В итоге мужчину задержали по статье УК РФ «Мошенничество».

- Затем подозреваемый придумал еще одну схему обмана своей бывшей возлюбленной. Чтобы погасить долг, он передал ей 200 тысяч рублей наличными, а также предложил продать его автомобиль «Рено Каптюр». Деньги от сделки мужчина пообещал разделить, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Не подозревая ничего дурного, 45-летняя женщина нашла покупателя, однако сделка так и не состоялась. Лизинговая компания оценила ущерб в 350 тысяч рублей. Теперь к статье "Мошенничество" 50-летнему воронежцу добавили еще один эпизод.

ИСТОЧНИК KP.RU