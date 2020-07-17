2020-07-17T17:14:27+03:00
Общество

На выходных в Воронеже будут ремонтировать восемь улиц

На части из работы уже заканчиваются
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".
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Администрация Воронежа предупреждает о дорожных работах, которые будут вестись в городе в ночь с 18 до 20 июля.

Так, на улице 40 лет Октября в субботу и воскресенье днем будут наносить разметку. То же самое ожидается в переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина) и на Крапоткина.

На Большой Манежной в ночь на субботу рабочие продолжат поднимать горловины колодцев и менять бортовой камень, а ночью на воскресенье и понедельник - укладывать верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На Войкова дорожный ремонт тоже еще не завершился. Там в субботу днем запланировано устройство съездов. Продолжаются работы и на Ленинградской - все выходные, правда, уже после заката, там будут устанавливать бортовой камень и поднимать горловины колодцев. Абсолютно такое же "расписание" на проспекте Революции.

Кроме того, в ночь на воскресенье на улице Полины Осипенко рабочие будут укладывать авсфальтобетон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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