В Воронеже на пешеходном переходе сбили маму с ребенком

17 Июль 2020 2020-07-17T16:31:52+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло сегодня в 14.45 у дома №85 «Б» по ул. Димитрова. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, по предварительным данным 42-летний местный житель на «Тойоте Камри» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух человек. Речь идет о 28-летней женщине и ее 5-летнем сыне. Их доставили в больницу.

А вчера днем у дома № 50 на улице Кемеровской в Советском районе 64-летний мужчина, руливший «Киа-Рио», задним ходом сбил мальчик мальчика такого же возраста. Ребенок тоже попал в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU