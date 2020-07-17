В Воронеже на пешеходном переходе сбили маму с ребенком
Их увезли в больницу
Фото с места ДТП. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.
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ДТП произошло сегодня в 14.45 у дома №85 «Б» по ул. Димитрова. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, по предварительным данным 42-летний местный житель на «Тойоте Камри» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух человек. Речь идет о 28-летней женщине и ее 5-летнем сыне. Их доставили в больницу.
А вчера днем у дома № 50 на улице Кемеровской в Советском районе 64-летний мужчина, руливший «Киа-Рио», задним ходом сбил мальчик мальчика такого же возраста. Ребенок тоже попал в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU