2020-07-17T16:30:58+03:00
Происшествия

Воронежцы, обвиняемые в убийстве профессора, отказались признать свою вину

Ранее ее отрицал только аспирант, теперь к нему присоединился его приятель
Юрий КОЗЛОВ
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Профессор Кузнецов и аспирант, обвиняемый в его убийстве.Профессор Кузнецов и аспирант, обвиняемый в его убийстве.Фото: соцсети
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В региональном Следственном комитете сообщили, что на допросе 33-летний аспирант Дмитрий и его 30-летний приятель Александр отказались признать свою вину в убийстве 57-летнего профессора ВГУ Вячеслава Кузнецова. Тем не менее они будут отвечать перед судом по пунктам «ж» и «з» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». Санкции этой статьи жестки – от 8 до 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Напомним, по версии следствия, вечером 4 марта двое приятелей пришли в гости к Вячеславу Кузнецову. Когда профессор открыл дверь, на него напали – схватили за шею и накинули на лицо платок с хлороформом. Ученый потерял сознание, и преступники на время потеряли к нему интерес. Они занялись его банковской картой. Когда перевели с нее 1,5 миллиона рублей, посмотрели на Кузнецова и увидели, что он мертв.

Дверь квартиры, где жил профессор и где, по версии следствия, его убили. Фото: Максим ГОРОХОВ

Дверь квартиры, где жил профессор и где, по версии следствия, его убили.Фото: Максим ГОРОХОВ

Тут приятели решили избавиться от тела способом, достойным фильма ужасов. Убитого перевезли, а затем расчленили. Останки ученого лежали в растворе соляной кислоты на балконе съемной квартиры Александра все четыре месяца, пока Кузнецов числился пропавшим.

В то же время некоторые сотрудники ВГУ сомневаются в вине аспиранта - дескать, очень уж глупо было так «палиться» с быстрым переводом денег. Да и раньше он вроде бы дружил с профессором, даже ухаживал за ним в больнице. В то же время о Кузнецове все коллеги отзываются как о талантливом ученом и добром человеке. Задачу преступников облегчило, что профессор жил один, семьи у него не было.

Вячеслава Кузнецова все вспоминают как талантливого ученого и доброго человека. Фото: с сайта ВГУ.

Вячеслава Кузнецова все вспоминают как талантливого ученого и доброго человека.Фото: с сайта ВГУ.

Первоначально аспирант отрицал свою вину, а вот его приятель признал. Теперь «пошли в отказ» оба. Если у аспиранта отпирательство имеет хоть какой -то смысл, то крайне любопытно, какие аргументы может предъявить в свою защиту Александр, учитывая, что останки нашли на балконе квартиры, где он жил.

Бывший студент убитого профессора из Воронежа о предполагаемом убийце.В настоящее время расследование дела продолжается

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ИСТОЧНИК KP.RU

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