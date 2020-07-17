В Воронеже доцента опорного вуза оштрафовали на 1,5 миллиона за взятки

17 Июль 2020 2020-07-17T15:22:38+03:00

По версии следствия, доцент взял у студентов в общей сложности 310 тысяч рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Фахриддин Бойматов также лишился права преподавать на два года

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В Ленинском районном суде вынесли приговор 55-летнему доценту опорного вуза Фахриддину Бойматову. Его обвиняли по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Всего доцент отвечал перед судом за шесть взяток. По версии следствия, он брал со студентов от 20 до 80 тысяч рублей за написание и защиту магистерских работ. Бойматов был членом аттестационной комиссии, в ведение которой входило их рассмотрение. Всего, по данным силовиков, доцент получил взятки на сумму 310 тысяч рублей.

В итоге Бойматов получил не самый суровый приговор. Его оштрафовали на 1,5 миллиона рублей и запретили заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет. При том, что максимально доценту грозило провести в тюрьме 8 лет.

Напомним, бывший шеф Бойматова Сергей Колодяжный просидел в СИЗО уже четыре месяца по обвинению во взятке в 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU