В Воронежской области два товарища-рэкетира вымогали деньги у таксиста

17 Июль 2020 2020-07-17T15:02:11+03:00

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В Терновском районе два товарища, не успев освободиться из исправительной колонии, снова оказались под стражей. Соседи 30 и 29 лет вместе отбывали срок за серию разбоев и вместе вышли на свободу в начале года.

Видимо, исправительные меры на них вообще никак не подействовали. Как иначе можно объяснить, что эти двое пришли с рэкетом к 57-летнему таксисту: потребовали от мужчины плату за криминальное покровительство в тысячу рублей в неделю и предоставление его автомобиля ВАЗ-21120 для личных нужд. Также негодяи приезжали с битами к супруге таксиста. Пообещали сжечь автомобиль и покалечить мужчину, если не исполнит их условий.

Однако "жертва" оказалась не из робкого десятка. Вместо того, чтобы платить дань, мужчина обратился в полицию. Там быстро нашли рэкетиров.

- Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время их должны заключить под стражу. Сейчас полицейские устанавливают других водителей такси, которые также могли пострадать от действий подозреваемых. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU