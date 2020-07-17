2020-07-17T15:00:56+03:00
Происшествия

В Воронеже экс-ректор опорного вуза вернулся из тюремной больницы в СИЗО

Сейчас состояние здоровья Сергея Колодяжного удовлетворительное
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Сергей Колодяжный находится в СИЗО уже больше четырех месяцев.Сергей Колодяжный находится в СИЗО уже больше четырех месяцев.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Стало известно, что экс-ректор воронежского опорного вуза Сергей Колодяжный вернулся в СИЗО. Напомним, ранее он также был за решеткой, но из-за обострения сахарного диабета его отправили в тюремную больницу.

- Там мой подзащитный пробыл около двух недель, и еще в середине июня ему стало лучше. Поэтому Сергея Колодяжного перевели в СИЗО. На мой запрос ответили, что на данный момент его состояние здоровья удовлетворительное, - рассказал адвокат бывшего ректора Сергей Коноплев.

Напомним, экс-ректор Воронежского опорного университета находится за решеткой уже больше четырех месяцев по обвинению во взятке в 2 миллиона рублей от одной из подчиненных – доцента того же вуза за общее покровительство. В отношении Сергея Колодяжного возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Наказание по ней предусматривает штраф от трех до пяти миллионов рублей либо тюремный срок – от 8 до 15 лет. Вскоре Колодяжный подал в отставку с поста руководителя вуза.

Следователи также не исключают участие Колодяжного в афере, связанной с похищением премий на 70 миллионов рублей. Их оформляли сотрудникам университета. Однако силовики подозревают, что деньги могли осесть в карманах ректора и других руководителей вуза. Защита и сам Колодяжный придерживается позиции, что его могли оговорить коллеги, имевшие доступ к бухгалтерской документации. По последнему решению Ленинского районного суда экс-ректор пробудет в СИЗО, как минимум, до 28 июля.

Напомним, также, что Колодяжному еще до скандала со взяткой сожгли машину и дачу. Сергей Александрович на суде утверждал, что на пожаре сильно пострадала его дочь и просил, чтобы его отпустили под домашний арест, так как ей сейчас необходимо внимание не только матери, но и отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже тесты на коронавирус начали проводить на улице
На выходных в Воронеже будут ремонтировать восемь улиц
В Воронеже продлили срок ареста подростку, избившему старика, двух школьников и мужчину
В Воронеже на пешеходном переходе сбили маму с ребенком
Воронежцы, обвиняемые в убийстве профессора, отказались признать свою вину
На трассе под Воронежем гаишники спасли мужчину, у которого был анафилактический шок
В Воронеже доцента опорного вуза оштрафовали на 1,5 миллиона за взятки
В Воронежской области два товарища-рэкетира вымогали деньги у таксиста
В Воронеже и области ищут двух парней-ровесников, пропавших еще в июне
В Воронеже экс-ректор опорного вуза вернулся из тюремной больницы в СИЗО
В Воронеже водитель «Киа» сбил 5-летнего мальчика
В Воронеже водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах
В Воронеже наградили девушку, спасшую 10-летнего мальчика