В Воронеже экс-ректор опорного вуза вернулся из тюремной больницы в СИЗО

17 Июль 2020 2020-07-17T15:00:56+03:00

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Стало известно, что экс-ректор воронежского опорного вуза Сергей Колодяжный вернулся в СИЗО. Напомним, ранее он также был за решеткой, но из-за обострения сахарного диабета его отправили в тюремную больницу.

- Там мой подзащитный пробыл около двух недель, и еще в середине июня ему стало лучше. Поэтому Сергея Колодяжного перевели в СИЗО. На мой запрос ответили, что на данный момент его состояние здоровья удовлетворительное, - рассказал адвокат бывшего ректора Сергей Коноплев.

Напомним, экс-ректор Воронежского опорного университета находится за решеткой уже больше четырех месяцев по обвинению во взятке в 2 миллиона рублей от одной из подчиненных – доцента того же вуза за общее покровительство. В отношении Сергея Колодяжного возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Наказание по ней предусматривает штраф от трех до пяти миллионов рублей либо тюремный срок – от 8 до 15 лет. Вскоре Колодяжный подал в отставку с поста руководителя вуза.

Следователи также не исключают участие Колодяжного в афере, связанной с похищением премий на 70 миллионов рублей. Их оформляли сотрудникам университета. Однако силовики подозревают, что деньги могли осесть в карманах ректора и других руководителей вуза. Защита и сам Колодяжный придерживается позиции, что его могли оговорить коллеги, имевшие доступ к бухгалтерской документации. По последнему решению Ленинского районного суда экс-ректор пробудет в СИЗО, как минимум, до 28 июля.

Напомним, также, что Колодяжному еще до скандала со взяткой сожгли машину и дачу. Сергей Александрович на суде утверждал, что на пожаре сильно пострадала его дочь и просил, чтобы его отпустили под домашний арест, так как ей сейчас необходимо внимание не только матери, но и отца.

ИСТОЧНИК KP.RU