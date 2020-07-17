В Воронеже и области ищут двух парней-ровесников, пропавших еще в июне

17 Июль 2020 2020-07-17T15:01:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Поисковое объединение «Лиза Алерт Воронеж» просит воронежцев помочь в поисках без вести пропавшего 20 июня 21-летнего жителя Ольховатки Александра Сергеевича Иваненко. Молодой человек ушел из дома и больше не вернулся.

Приметы Александра: рост 174 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. В день исчезновения был одет в серые шорты, серую футболку и черные сланцы.

Фото со страницы сообщества "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Воронежа"

По прежнему нет вестей и о ровеснике Александра воронежце Юрии Мельникове. Он вышел из дома 8 июня буквально на десять минут, без телефона и документов, и до сих пор не вернулся. Его приметы: рост 167 сантиметров, худощавый, русые волосы, был одет в черные шорты , обут в черные сланцы.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавших, просьба позвонить по номеру горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU