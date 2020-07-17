2020-07-17T14:06:33+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель «Киа» сбил 5-летнего мальчика

Также под колеса попала 58-летняя женщина
Юрий КОЗЛОВ
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Стало известно еще о двух авариях с пострадавшими в Воронеже. О них сообщили в городском отделе пропаганды УГИБДД.

В 14.40 16 июня у дома № 50 на улице Кемеровской в Советском районе 64-летний мужчина, руливший «Киа-Рио», сдавал задним ходом и не заметил, что сзади идет пятилетний мальчик. Ребенок был сбит, он получил сильный ушиб. Мальчика отвезли в областную детскую клиническую больницу № 2, ему оказали первую помощь и отпустили домой.

А около трех часов ночи 17 июля также в Левобережном районе на улице Ростовской у дома № 46 попала под колеса переходившая дорогу 58-летнюю женщина. Водитель уехал с места ДТП, его личность и марку автомобиля сейчас устанавливают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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