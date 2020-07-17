В Воронеже водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах
С 21.00 17 июля до 1.00 18 июля в Воронеже будут организованы массовые проверки водителей. На заранее выбранном участке дороги будут останавливать все машины. Водителей прежде всего будут обследовать на возможное алкогольное и наркотическое опьянение. Ну и о других нарушениях правил, конечно, не забудут.
В полиции также напомнили всем участникам дорожного движения: если увидели грубые нарушения ПДД, а тем паче пьяного или находящегося под кайфом водителя, сообщите об этом сотрудникам ближайшего наряда ДПС. Можно также позвонить в дежурную часть по телефону 269-60-79 (круглосуточно), или набрать 102.
ИСТОЧНИК KP.RU