В Воронеже водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах

17 Июль 2020 2020-07-17T13:45:05+03:00

Водителей прежде всего будут проверять на возможное алкогольное и наркотическое опьянение. Фото: из архива «КП»

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С 21.00 17 июля до 1.00 18 июля в Воронеже будут организованы массовые проверки водителей. На заранее выбранном участке дороги будут останавливать все машины. Водителей прежде всего будут обследовать на возможное алкогольное и наркотическое опьянение. Ну и о других нарушениях правил, конечно, не забудут.

В полиции также напомнили всем участникам дорожного движения: если увидели грубые нарушения ПДД, а тем паче пьяного или находящегося под кайфом водителя, сообщите об этом сотрудникам ближайшего наряда ДПС. Можно также позвонить в дежурную часть по телефону 269-60-79 (круглосуточно), или набрать 102.

ИСТОЧНИК KP.RU