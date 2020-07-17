2020-07-17T12:50:10+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области хотела продать лошадь и лишилась 22 тысяч рублей

Девушка попала на мошенника, который действовал по стандартному сценарию
Татьяна МИСТЮКОВА
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19-летняя жительница села Можайское Каширского района хотела продать лошадь, а вместо этого лишилась 22 тысяч рублей. Все произошло по традиционной схеме.

Она разместила объявление о продаже лошади на одном из сайтов. За животное девушка рассчитывала выручить 85 тысяч рублей. Через некоторое время по телефону с ней связался покупатель. Он сказал, что возьмет лошадь, но сразу всю сумму заплатить не сможет. Будет в течение дня переводить деньги ей на карту частями. Жительница Каширского района согласилась, тем более, что до получения всех денег, животное останется при ней.

И тут начались странности. Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, через несколько минут на ее телефон поступило сообщение с некого абонентского номера о зачислении на карту 25 тысяч рублей. Тому, что смс пришло не с привычного короткого номера, потерпевшая значения не придала. После этого ей тут же перезвонил покупатель и сообщил, что деньги ему вдруг срочно понадобились и попросил вернуть обратно: перевести на указанный счет в ближайшем банкомате. При этом мужчина заверил о нерушимости всех прежних договоренностей.

Об обмане девушка поняла, когда перевела собеседнику 22 тысячи. Против него уже возбудили уголовные дела по статьям "Кража" и «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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