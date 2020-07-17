2020-07-17T12:36:49+03:00
Общество

В Воронеже отключат телеканалы и радио

Тем, кто ловит сигнал с телебашни, придется без них обойтись с 2 до 11 часов 20 июля
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 20 июля, с 2 ночи до 11 утра не будут работать каналы, входящие в цифровые пакты РТРС-1 и РТРС-2 (а это основные 20 телеканалов), а также радио «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк». Без теле и радиопередач останутся люди, получающие сигналы с телебашень в Воронеже, Боброве, Богучаре, Борисоглебске и Россоши.

Кроме того, временно отключат трансляцию радиостанций, не входящих в цифровые пакеты, а также аналоговых телеканалов (в Воронеже их семь, в Борисоглебске – один).

В это время на оборудовании телебашень будут проводить профилактические работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже тесты на коронавирус начали проводить на улице
На выходных в Воронеже будут ремонтировать восемь улиц
В Воронеже продлили срок ареста подростку, избившему старика, двух школьников и мужчину
В Воронеже на пешеходном переходе сбили маму с ребенком
Воронежцы, обвиняемые в убийстве профессора, отказались признать свою вину
На трассе под Воронежем гаишники спасли мужчину, у которого был анафилактический шок
В Воронеже доцента опорного вуза оштрафовали на 1,5 миллиона за взятки
В Воронежской области два товарища-рэкетира вымогали деньги у таксиста
В Воронеже и области ищут двух парней-ровесников, пропавших еще в июне
В Воронеже экс-ректор опорного вуза вернулся из тюремной больницы в СИЗО
В Воронеже водитель «Киа» сбил 5-летнего мальчика
В Воронеже водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах
В Воронеже наградили девушку, спасшую 10-летнего мальчика