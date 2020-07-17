В Воронеже отключат телеканалы и радио

17 Июль 2020 2020-07-17T12:36:49+03:00

Тем, кто ловит сигнал с телебашни, придется без них обойтись с 2 до 11 часов 20 июля

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В понедельник, 20 июля, с 2 ночи до 11 утра не будут работать каналы, входящие в цифровые пакты РТРС-1 и РТРС-2 (а это основные 20 телеканалов), а также радио «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк». Без теле и радиопередач останутся люди, получающие сигналы с телебашень в Воронеже, Боброве, Богучаре, Борисоглебске и Россоши.

Кроме того, временно отключат трансляцию радиостанций, не входящих в цифровые пакеты, а также аналоговых телеканалов (в Воронеже их семь, в Борисоглебске – один).

В это время на оборудовании телебашень будут проводить профилактические работы.

ИСТОЧНИК KP.RU