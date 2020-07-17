В Воронеже силовики задержали начальника отдела управы Ленинского района
Стало известно о задержании начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района Александра Сазонова. Чиновника поймали с поличным при получении части крупной взятки в его рабочем кабинете 15 июля.
По данным источника «КП», Сазонова подозревают в получении в общей сложности 600 тысяч рублей за то, что он закрывал глаза на стихийную торговлю со столов и машин у цирка. Деньги заносили предприниматели, кровно заинтересованные в том, чтобы их не дергали проверками и вообще не трогали.
В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Его расследуют сотрудники СК. Сазонову грозит от 7 до 12 лет лишения свободы либо штраф от 2 до 4 миллионов рублей. До суда его отпустили, взяв обязательство о явке по первому требованию.
ИСТОЧНИК KP.RU