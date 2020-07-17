В Воронеже на парк в райцентре потратят 41,2 миллиона рублей

17 Июль 2020 2020-07-17T12:43:10+03:00

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Администрация Новохоперского района начала поиск подрядчика на строительство парка «Крымская горка», который должен появиться в центре Новохоперска. На него собираются потратить 41,2 миллиона рублей.

На месте, где сейчас находится свалка в овраге, планируют проложить пешеходные дорожки, установят лестницы и пандусы, сделают фонари, работающие в нескольких режимах в зависимости от количества посетителей и от времени года. На склонах оборудуют трассы для тюбингов. Также там появится канатный подъемник и детские площадки. Ребятишки зимой смогут кататься не только на тюбингах, но и на коньках и лыжах. Также в парке будут зоны воркаута, фудкорты и арт-объекты в виде сказочных троллей.

Кроме того, благоустроят пруды, находящиеся на этой территории. Там сделают деревянные настилы, установят навесы, скамейки. Старые деревья уберут и посадят новые, обустроят автоматический водопровод.

Проект парка победил в конкурсе Минстроя России. Его разработали в воронежской компании «ПГС проект»

Аукцион состоится 20 июля. А уже к 20 декабря новый парк должен быть сдан и готов к открытию.

ИСТОЧНИК KP.RU