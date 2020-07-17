2020-07-17T11:24:37+03:00
Происшествия

В Воронеже возле торгового центра умер мужчина

Приехавшие врачи «скорой» уже были бессильны ему помочь
Юрий КОЗЛОВ
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Вернуть к жизни мужчину врачи не смогли.Вернуть к жизни мужчину врачи не смогли.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 16 июля, около 17.30 шок испытали посетители торгового центра «Европа», расположенного по адресу: Ленинский проспект, 95Б. Пожилому мужчине, шедшему по улице возле здания ТЦ, внезапно стало плохо, он упал. Увидевшие это люди вызвали «скорую». Подъехавшие врачи «неотложки»попытались вернуть мужчину к жизни, но тщетно, - он уже был мертв.

Личность умершего установили вызванные на место ЧП полицейские. Мужчине было 62 года. Причину смерти сейчас устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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