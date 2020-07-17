Под Воронежем 83-летний водитель «Лады» погиб в ДТП в поле
В четверг, 16 июля, в 16.10 в Нижнедевицком районе на 181 километре дороги Курск-Саратов (а практически в чистом поле) 83-летний водитель «Лады-Гранты» не уступил дорогу «Додж-Караван», хотя по правилам обязан был это сделать. Пожилой мужчина выезжал на главную со второстепенной.
В итоге авария стоила жизни самому нарушителю правил. Водитель почтенных лет погиб на месте. 31-летний мужчина, управлявший «Доджем», серьезных травм не получил.
Смертельная авария случилась практически в чистом поле.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Полицейские проводят проверку, в ходе которой продолжают выяснять обстоятельства смертельного ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU