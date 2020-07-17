Под Воронежем 83-летний водитель «Лады» погиб в ДТП в поле

17 Июль 2020 2020-07-17T11:00:36+03:00

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В четверг, 16 июля, в 16.10 в Нижнедевицком районе на 181 километре дороги Курск-Саратов (а практически в чистом поле) 83-летний водитель «Лады-Гранты» не уступил дорогу «Додж-Караван», хотя по правилам обязан был это сделать. Пожилой мужчина выезжал на главную со второстепенной.

В итоге авария стоила жизни самому нарушителю правил. Водитель почтенных лет погиб на месте. 31-летний мужчина, управлявший «Доджем», серьезных травм не получил.

Смертельная авария случилась практически в чистом поле.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой продолжают выяснять обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU