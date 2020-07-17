Воронежцев на выходных ждет идеальная летняя погода

В такую погоду хорошо погулять в лесу. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прекрасную погоду обещают воронежские синоптики в ближайшие выходные. Будет ни жарко, ни холодно, просто тепло, что так редко бывает в последнее время. Как правило, либо жара нагрянет далеко за 30, либо бывает слишком уж прохладно – ниже 20. А тут, как говорится, как доктор прописал. Такую комфортную погоду обеспечит, с одной стороны, прохладный ветер, дующий с севера, с другой – установившийся над нашей областью антициклон. Да и в первые будние дни следующей недели «небесная канцелярия» не обещает ни жары, ни холода.

В ночь на субботу, 18 июля, метеорологи прогнозируют перемену ветра – с западного на северный. Будет пасмурно при +13 градусах. Днем температура поднимется до +25, на солнце будут набегать облака.

Ночью в воскресенье, 19 июля, подует северо-западный ветер. При этом по сравнению с сутками назад погода совершенно не изменится - +13 градусов и пасмурно. Такая же стабильность будет наблюдаться и днем - +25 и переменная облачность. Не изменится погода и в понедельник, 20 июля.

А вот во вторник, 21 июля, ночью будет потеплее - +14 градусов, но так же пасмурно. А днем синоптики обещают +26 градусов, и опять на солнце периодически будут набегать облака.