В Воронеже на ремонте больницы своровали более 12 миллионов рублей

17 Июль 2020 2020-07-17T11:14:19+03:00

Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

За это пойдут под суд два афериста средних лет

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Полицейские направили в суд уголовное дело в отношении воронежцев 39 и 45 лет. Их обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, в 2011 году эти граждане убедили руководителя одной из организаций, занимающейся строительными и отделочными работами, принять участие в аукционе на ремонт БСМП № 1. Контракт стоил немалую сумму – 48 миллионов рублей. После его заключения субподрядчиками эти аферисты оформили фирмы-однодневки. А капитальным ремонтом фасада больницы в итоге занялись какие-то случайные люди, а отнюдь не мастера, да и материалы им в распоряжение дали на порядок дешевле, чем было положено в контракте. В результате из бюджета «уплыли» более 12 миллионов рублей.

- Уголовное дело направили в Ленинский районный суд. Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU