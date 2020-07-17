2020-07-17T10:04:50+03:00
Общество

В Воронежской области за сутки прибавилось 109 больных коронавирусом

В то же время выздоровели еще 309
Юрий КОЗЛОВ
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Число выздоровевших превысило количество новых заразившихся почти в три раза.Число выздоровевших превысило количество новых заразившихся почти в три раза.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стали известны данные по количеству зараженных коронавирусом по состоянию на 9.44 17 июля. По сравнению с ситуацией, наблюдавшейся сутками ранее, болезнь обнаружили у еще 109 жителей Воронежской области. В то же выздоровели почти втрое больше – 309 человек.

Всего на данный момент коронавирус диагностировали у 9852 жителей нашей области. Выздоровели при этом 9097. 84 человека умерли.

Напомним, вечером 16 июля стало известно о том, что губернатор Александр Гусев подписал указ о разрешении на работу кафе и ресторанов при условии соблюдения социальной дистанции. Также дали «зеленый свет» на открытие музеев, заповедников и библиотек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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